Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El ex Secretario de Salud en Jalisco, Antonio «N», fue sentenciado ayer a 9 años de prisión, además de que se le inhabilitó por 6 años para ocupar cargos públicos y se le impuso una sanción económica que suma 5.8 millones de pesos.

Dicho ex funcionario había sido condenado por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, por la carpeta de investigación que tiene que ver con la contratación irregular de servicios y equipos de videovigilancia cuando fungió como titular de Salud en la pasada Administración estatal.

El castigo impuesto a Antonio «N», calificado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como histórico, fue decidido por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por los jueces Gildardo Joel Landeros Parra, Roberto Carlos Ramos Coronado y Felipe de Jesús Rivera Gallegos.

Dicho ente resolvió que el condenado deberá pagar una multa por 21 mil 931 pesos y hacer la reparación del daño por 5 millones 746 mil 397 pesos.

Antonio «N» fue vinculado a proceso el 25 de febrero del 2020 por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades tras la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el Estado y contratos por prestación de servicios, refirió la Fiscalía Anticorrupción.

La dependencia recordó que el 13 de abril de este año, un Juez de Control y Oralidad dictó prisión preventiva contra el ex funcionario por otra carpeta de investigación, y el 17 de abril se le decretó otra prisión preventiva derivada de la carpeta de investigación que se resolvió ayer.

El caso es histórico porque es la primera carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que llega a etapa de juicio oral.