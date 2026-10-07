CDMX.- La secuela de Michael, producción de Lionsgate, recibirá 30.8 millones de dólares en incentivos fiscales del estado de California, como parte de un programa que distribuirá 226 millones de dólares entre 35 proyectos cinematográficos, informó Variety.

El apoyo supera los 21 millones de dólares otorgados a la primera entrega, que consiguió una recaudación mundial superior a los mil millones de dólares. El incremento responde a las modificaciones del programa estatal, que ahora permite cubrir hasta el 35% de los gastos elegibles de producción, frente al 17.5% autorizado anteriormente.

Entre los proyectos beneficiados también figuran una película de Warner Bros., con 13 millones de dólares, y otra de Paramount Skydance, que recibirá 29.3 millones.

New Line Cinema obtendrá 11.4 millones de dólares para desarrollar la secuela de Last Friday, impulsada desde hace años por el rapero Ice Cube.

La mayor asignación corresponde a Pixar, con 40.1 millones de dólares para una producción todavía sin título, mientras que Disney recibirá otros 30 millones destinados a dos películas.

El programa también contempla financiamiento para 28 producciones independientes, entre ellas un proyecto del director Mike Mills y Leaves of Glass, historia ambientada en comunidades chicanas de Los Ángeles.