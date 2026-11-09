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MADRID, España. -El actor y cómico británico Russell Brand fue condenado ayer por un tribunal británico a diez años de prisión por delitos de violación y agresión sexual. El juez Bennathan calificó al acusado durante la lectura de la sentencia de «depredador sexual».

Russell Brand fue declarado culpable de cuatro delitos, uno de violación y tres de agresión sexual. La sentencia recoge la violación anal de una mujer en su casa de Londres en 2009 tras un espectáculo de humor, una agresión sexual por palpar los pechos de una mujer en un bar de Londres en 2004, otra por besar y tocar en zonas privadas de forma forzosa a una mujer en la radio Choice FM en 2005 y la última por poner la cabeza en las ingles de una compañera de trabajo en 2004 sin su consentimiento.

El juez detalló los hechos probados recogidos en la sentencia, como la agresión sexual ocurrida en un bar del Soho de Londres en 2004 y recordó la frase de Brand de que no había «tocado jamás a una mujer sin su consentimiento» como otra de «una serie de mentiras», según informó la prensa británica.

En cuanto a la violación de 2009, el juez mencionó que Brand ordenó a la víctima lavar sus sábanas en una nueva «humillación» fruto de su «impactante arrogancia». «Sus acompañantes consentían su espantoso comportamiento», señaló.

La víctima de la violación declaró ante el tribunal que está «viviendo con el trauma» tras la agresión y que temía haber contraído el virus del VIH.

Bennathan mencionó también una agresión sexual a una mujer en los estudios de la emisora Choice FM en 2005, cuando la agarró del rostro antes de besarla y tocarla sin su consentimiento frente a terceras personas.

Según la prensa presente en la sala, Brand no reaccionó a la sentencia, pero fue junto a su mujer para articular con la boca la frase «te quiero».