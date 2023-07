Érika Hernández y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez, logró enfriar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras una denuncia presentada por la panista, la Comisión de Quejas del INE ordenó que AMLO se abstenga de emitir expresiones en contra de aspirantes al 2024.

Asimismo solicitó al equipo de colaboradores del Mandatario eliminar los contenidos vertidos en conferencias mañaneras, donde se refirió a Xóchitl Gálvez como representante de la oligarquía.

«Se ordena el Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentra ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad», establece el resolutivo aprobado por unanimidad.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala dijo que el Presidente tiene claro cuáles son sus límites en materia electoral, pues se lo han dicho personalmente, en resoluciones y a través de su vocero.

Incluso, recordó que el tema fue conversado directamente con López Obrador hace un mes en el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional, pero en los hechos no ha cumplido.

«Quiero ser muy clara, él nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional y legal, y hemos sido enfáticos, entonces me parece que sí hay claridad respecto de las manifestaciones, opiniones o señalamientos que puede verter el Presidente.

«Sea este el momento para hacer un nuevo llamado, porque él tiene claridad. Me parece que esa lógica debe imperar para resguardar el orden constitucional. Son Gobierno, no son parte de las contiendas próximas», planteó la consejera Zavala.

Ni Jorge Montaño ni Rita López, los otros dos consejeros que conforman la Comisión de Quejas tomaron la palabra en la sesión.

La Presidencia tendrá 24 horas para eliminar o modificar las conferencias de los días 3, 4, 5 y 7 de julio, a fin de que no aparezcan sus declaraciones sobre el proceso electoral y Xóchitl Gálvez.

«Se declaran procedentes las medidas cautelares toda vez que se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse y en el que hace alusión a la quejosa, por lo que se considera que puede vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad», resolvió la comisión.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad las medidas cautelares aprobadas en otro caso por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

En este caso, también se ordenaba al Presidente evitar expresiones vinculadas con temas electorales, en respuesta a una denuncia del PAN, luego de expresiones en conferencia matutina del 26 de junio en las que manifestaba su apoyo a Morena y descalificaba a los partidos de Oposición.