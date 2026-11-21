Un adolescente de apenas 14 años terminó hospitalizado luego de que la motocicleta que conducía se estrellara contra el costado de una camioneta cuyo conductor realizó una vuelta a la izquierda sin las debidas precauciones, sobre una carretera del municipio de Calvillo.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1+800 de la carretera estatal 48, en el tramo comprendido entre las comunidades de Antorchistas y El Rodeo, donde se registró la colisión entre una camioneta General Motors blanca y una motocicleta Kawasaki verde, sin placas de circulación.

Tras el reporte al 911, policías estatales de Carreteras y paramédicos del ISSEA acudieron al sitio, donde encontraron lesionado a Christopher “N”, de 14 años, quien conducía la motocicleta.

Los socorristas de la ambulancia ECO-443 le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron, en código verde, al Hospital General de Calvillo.

La camioneta era conducida por Diego “N”, de 18 años, quien circulaba de oriente a poniente cuando, según los indicios recabados por los oficiales, realizó una maniobra para dar vuelta a la izquierda sin tomar las precauciones necesarias.

En ese momento, la motocicleta, que avanzaba en sentido contrario, terminó impactándose de frente contra el costado derecho de la unidad.

Los elementos de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del percance y establecieron la mecánica preliminar del accidente.