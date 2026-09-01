Una vuelta en “U” en zona prohibida terminó con dos conductores lesionados y daños materiales estimados en 150 mil pesos, luego de un choque registrado la mañana de este martes en avenida Adolfo López Mateos, a la altura de Poder Legislativo, en el Barrio de la Purísima.

El percance ocurrió alrededor de las 08:15 horas. Jesús, de 41 años, conducía un Nissan sedán azul, modelo 2019, de poniente a oriente por el carril derecho de López Mateos.

Al llegar al cruce con Poder Legislativo realizó una vuelta en “U” prohibida y, durante la maniobra, su automóvil fue golpeado en el costado derecho por el frente izquierdo de un Nissan hatchback rojo, modelo 2020.

Esta segunda unidad era manejada por Irma, de 33 años, quien avanzaba sobre López Mateos de oriente a poniente por el carril central cuando se produjo la colisión.

Policías viales acudieron al sitio para atender el accidente. Ambos conductores presentaron lesiones y, tras recibir atención prehospitalaria, fueron trasladados en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para una valoración médica.

Los dos vehículos, con placas de Aguascalientes, sufrieron daños que en conjunto fueron calculados en aproximadamente 150 mil pesos. Finalmente, fueron retirados con grúa y llevados a la pensión correspondiente.