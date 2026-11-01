Fernanda Torres Agencia Reforma
CDMX.- La actriz Silvia Navarro amadrinó el lanzamiento del videoclip de «Vestido Amarillo», nuevo sencillo del cantante y actor Emilio Osorio, durante una presentación realizada en el Cine Tonalá.
Navarro, quien conoce al artista desde su infancia y compartió créditos con él en la telenovela Mi Corazón Es Tuyo, destacó su crecimiento personal y profesional, además de reconocer su sensibilidad, independencia y determinación.
«Lo admiro, lo quiero. Cada vez se está haciendo más bonito ser humano», expresó la actriz durante el evento.
El videoclip, protagonizado por Osorio y Romina Poza, presenta la historia de una pareja que emprende un viaje por carretera, donde pone a prueba su relación y sus sentimientos.
El propio cantante dirigió, grabó y editó el material utilizando únicamente dos teléfonos celulares y su computadora.
Osorio explicó que originalmente contemplaba una producción superior a los dos millones de pesos, pero decidió aprovechar sus recursos disponibles e invertir aproximadamente 57 horas en la edición.