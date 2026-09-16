Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia desde Palacio Nacional, ante miles de personas reunidas en el Zócalo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió esta noche al balcón central de Palacio Nacional para encabezar su segundo Grito de Independencia, ante miles de personas congregadas en el Zócalo.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, la Mandataria salió de sus habitaciones y recorrió los salones de Palacio Nacional antes de dirigirse al balcón presidencial para encabezar la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia.

En su recorrido, Sheinbaum montó una guardia de honor frente al retrato de Margarita Maza, esposa del Presidente Benito Juárez, cuyo bicentenario de nacimiento se conmemora este año y a quien la propia Mandataria reconoció en marzo como Primera Embajadora Histórica de la República Mexicana.

Tras la guardia, la Presidenta continuó su recorrido hasta el salón de recepciones, donde recibió la bandera por la escolta integrada solo por mujeres cadetes, para después dirigirse al balcón central.

A las 23:00 horas, Sheinbaum salió ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino y comenzó la ceremonia.