Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Presidenta Claudia Sheimbaun rindió su informe en Durango entre abucheos al Gobernador Esteban Villegas y reclamos de productores de frijol.

Con una hora de retraso, la Presidenta ofreció el informe sobre los dos años de su Gobierno en la capital duranguense, procedente de Cuernavaca, Morelos.

Entre gritos de «fuera, fuera», el Gobernador le dio la bienvenida a la Presidenta y ante la rechifla, aguantó unos segundos e improvisó el mandatario del PRI.

En el evento en la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa, Esteban Villegas expresó apoyo a la Presidenta y a su gobierno, con lo que logró calmar los gritos.

«Hoy venimos a escuchar a la Presidenta, y lo que necesitamos en México, en Durango y en todos lados, es apoyar con todo a quien hoy es la primera Presidenta de México en la historia, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, Presidenta, Durango es su casa, en Durango se le quiere, se le respeta, y en Durango siempre se le va a tratar bien», expresó el mandatario emanado del PRI.

«Presidenta, en Durango estamos orgullosos de usted. Y aquí en Durango, como en todo el país, ha hecho varias cosas que han ensalzado mucho, sobre todo en varios temas, pero en Durango somos complementarios», agregó Villegas.

Momentos antes del inicio del evento hubo reclamos entre asistentes, entre quienes eran beneficiarios de los programas sociales federales e invitados del Gobierno local.

Entre los asistentes hubo productores del campo, ligados al PRI, que también cruzaron reclamos por la falta de apoyos del Gobierno.

En un ambiente tenso, al gobernador le tocó dar la bienvenida a la Presidenta, ya con el atraso de una hora para arrancar el informe sobre el segundo año de Gobierno.

Apurado, el mandatario resaltó que no debía haber competencia entre el estado y la Federación.

«Aquí, en Durango, no competimos con el gobierno federal. Lo que queremos es ser complementarios siempre con su gobierno», dijo en tono conciliador.

Citó que en el tema de educación, la Presidenta «da», becas de manera universal, y en Durango se entregan uniformes escolares y útiles escolares gratuitos a niños de preescolar, primaria y secundaria.

«Así complementamos, y les llegan a todos sin colores, sin partidos, sin distingos, porque México es más grande que cualquier color.

«Durango es más grande que cualquier partido. Y usted, Presidenta, requiere de todo nuestro apoyo y de todo nuestro respaldo. Hoy el pueblo de Durango le dice, gracias por todo el apoyo, gracias por todo el respaldo y gracias por estar aquí. En Durango se le quiere, se le respeta, y aquí será siempre su casa», concluyó el gobernador Villegas.

Para bajar la tensión que provocaron los chiflidos al mandatario, la Presidenta Sheinbaum agradeció al Gobernador y reconoció la coordinación que hay con la entidad.

«Les voy a decir algo: trabamos muy bien aquí en Durango.

«Yo quiero agradecerle al Gobernador, porque, la verdad, todas las obras, los programas que tiene el Gobierno federal, no solamente no hemos tenido ningún problema en Durango, sino al contrario, mucha colaboración. Muchas gracias, gobernador», resaltó Sheinbaum.

En el evento, un grupo de productores se hicieron de palabras. Antonio Morales, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), acusó a Rubén Ibarra, presidente del Sistema Producto Frijol, de vender el movimiento por 100 mil pesos, cuando se buscaban mejores precios de garantía para dicho producto.

«Por coyotes como ustedes, pasa lo que pasa, por rateros como ustedes, pasa lo que pasa con el campo mexicano», acusó Morales, ante medios locales, mientras se desataban gritos de productores que acudieron al evento.

Ibarra respondió que los del PRI llevaron a gente de las colonias, para que les aplaudieran, pero no respondió sobre la acusación de que vendió el movimiento de los productores.

«Rateros los del PRI, todos los del PRI son rateros», dijo Ibarra, molesto.

Con ese ambiente se calentaron los ánimos, antes de la llegada de la Presidenta, quien optó por un mensaje corto a los asistentes.

A lo largo de su discurso, la Presidenta resaltó la lucha del pueblo mexicano por lograr su independencia y conservar su soberanía.

«En 2026 el pueblo de México sigue luchando por independencia por soberanía, por justicia social, por libertad y por democracia», expuso.

Consideró que es un acierto que cuando se defiende a la patria, se apele siempre al pueblo.

«Cuando hay una amenaza de arancel o de algún otro tema, hemos siempre buscado el diálogo, porque así debe ser.

«Pero también, basados en nuestra historia, en la lucha del pueblo de México, siempre vamos a defender la soberanía nacional y mientras sea presidenta, que quede muy claro, la soberanía no se negocia», concluyó.