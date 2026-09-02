Da Sean Lennon, hijo de John Lennon, bienvenida a su bebé

CDMX.- Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, la modelo Charlotte Kemp Muhl. Su hijo fue llamado Aurelius.

El músico, de 50 años, anunció el nacimiento en Instagram con fotografías familiares y celebró haber «creado un ser humano». Kemp Muhl también publicó imágenes y habló con humor sobre la falta de sueño.

Julian Lennon, medio hermano de Sean, reaccionó a la noticia con cuatro emojis de corazón. La pareja se conoció en Coachella en 2005, inició su relación en 2007 y también ha colaborado en proyectos musicales.