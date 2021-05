Luis Alberto Díaz Agencia Reforma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó en abril a las personas físicas una prórroga de un mes, hasta el 31 de mayo, para presentar su declaración anual de impuestos del 2020, pero fiscalistas consideran que el plazo es insuficiente, porque la misma autoridad trabó el cumplimiento.

Entre las trabas que persistieron están las fallas en el sistema del SAT y la insuficiencia de citas para renovar la firma electrónica, que es requisito para cumplir con la obligación, lo que provoca un mercado negro de folios de cita, llegando a pagar desde 300 hasta 7 mil 400 pesos o que se han trasladado a distintas ciudades para obtenerlas.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, advirtió que las multas por incumplimiento en la presentación de la declaración anual en el plazo que vence el lunes, serían de un mínimo de 3 mil y hasta 17 mil pesos.

Pero hay “supuestos” que podrían llevar la sanción hasta los 34 mil pesos, o incluso prisión.

“Si el contribuyente incumple esta obligación y transcurren 12 meses sin que presente su declaración, la sanción podría alcanzar pena corporal de 3 meses a 9 años de cárcel por estar estipulado ya como un delito de defraudación fiscal”, afirmó.

“Existe una imposibilidad material para cumplir por parte del contribuyente y nadie está obligado a lo imposible”.

Señaló que el contribuyente podría irse a un litigio, pero sería costoso y problemático.

Debido a los problemas para el cumplimiento de la obligación, el SAT otorgó una prórroga para la declaración anual de impuestos del 2020 que vencía el 30 de abril y ese plazo adicional vence el próximo lunes.

“Sería necesario ampliar el plazo al menos por un mes más, porque muchos contribuyentes incumplirán con la obligación por situaciones que son inherentes a la autoridad”, aseguró aparte Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados.

Dijo que persiste el mercado negro de citas, y que mucha gente de Monterrey debió obtener citas en otras administraciones del SAT, por ejemplo en Saltillo, en donde también se agotaron, por lo que luego hubo quienes las tuvieron que obtener en localidades más lejanas, como Reynosa, Piedras Negras o hasta Hermosillo.

Leal Cueva refirió que hay otras fallas en el sistema del SAT que han retrasado la presentación de la declaración anual, como la imposibilidad de hacer correcciones.

La única forma de cumplir la obligación es en la forma en como la calculó la autoridad, apuntó.

“Hay casos de contribuyentes que no han presentado su declaración todavía por una falla que no han corregido, como por ejemplo que no le reconozcan pagos provisionales y no hay forma de arreglarlo”, aseguró.

“Es información que el SAT tiene precargada y el contribuyente espera hasta el final para ver si lo arregla”.