Perla Martínez, Miriam García, Uriel Vélez y Juan Carlos Rodríguez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El Congreso local, dominado por diputados del PRI y el PAN, nombró anoche a Luis Orozco como Gobernador interino que relevará a Samuel García, quien pidió licencia para irse a la campaña electoral presidencial.

Los meses de pleito en papel entre el Gobernador y legisladores locales del PRI y el PAN, se tradujeron ayer en un encontronazo directo, que fue encabezado por líderes de MC, partido del Mandatario estatal y diputados de estos partidos.

Cerca de las 18:36 horas, cuando el PRIAN leía un dictamen para elegir, dentro de 22 nombres, al Gobernador interino, una turba de simpatizantes de MC abrió a golpes las puertas del acceso al Congreso.

Dos mujeres policías que intentaban impedir que los golpes abrieran la cerradura de las puertas fueron instadas, por simpatizantes naranjas, a abandonar la acción y protegerse.

«Vendidos, vendidos», gritó el grupo de unas 200 personas cuando ingresó. «Fuera el PRIAN, fuera el PRIAN».

El grupo, a empujones, llegó a la entrada de la sala de sesiones.

«Aquí está la voz del pueblo, avancen», fue la orden que los alentó a irrumpir en la sesión.

Legisladores que estaban en la Mesa Directiva y en sus curules llamaban al orden, pero la muchedumbre se acomodó donde pudo.

El objetivo era impedir que continuara la sesión.

La seguridad del Congreso quedó rebasada.

Los naranjas no escatimaron.

Arrebataron el micrófono al diputado panista Eduardo Leal, quien leía el dictamen; impidieron que alguien más se subiera, arrancaron cables de los micrófonos del atril, se sentaron en éste y caminaron por la propia Mesa Directiva.

Desde la tribuna, los panistas se hacían escuchar con la lectura del dictamen y desde las curules, los legisladores emecistas, con su propia bocina y micrófono seguían llamando a cancelar la sesión y señalaron irregularidades.

Una bomba de humo arrojada desde las galerías cubrió la sala.

Algunos se taparon la cara o la boca y tosieron, pero no se salieron.

Un centenar de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresó a la sala de sesiones para intentar calmar a las personas que seguían llamando corruptos y vendidos a los legisladores del PRIAN.

Para cuando el dictamen con los 22 nombres se votó, la mayoría de las personas que irrumpieron ya estaba afuera.

De inmediato, los priistas y panistas llamaron a elegir a uno y el nombre del ex vicefiscal Luis Enrique Orozco obtuvo 25 votos.

Orozco ya se encontraba en el Congreso y rindió protesta como Gobernador interino, para asumir, si no hay algún impedimento legal, el primer minuto de este sábado.