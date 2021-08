Isaac Flores Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en el punto más crítico de la primera ola de Covid-19 cuando Arturo Córdoba comenzó a ofrecer consultas médicas a personas que vivían en situación de calle.

Acomodaba dentro de su mochila gasas, vendas, antiséptico, estetoscopio y oxímetro, y se preparaba con cubrebocas, gogles y careta para recorrer las calles del Centro Histórico entre las 23:00 horas y la 1:00 de la madrugada.

Desde agosto de 2020, trató a 500 pacientes, según sus estimaciones, quienes habían dejado de recibir atención en hospitales públicos debido a la alta demanda por la pandemia.

“Conforme iba saliendo, me encontraba con este tipo de casos: ‘no, pues es que no me aceptan en tal hospital’; ‘es que me han dicho que puro Covid y que van a tardar con la operación que necesito'”, contó Córdoba, de 26 años y egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.