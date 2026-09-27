Benito Jiménez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de la Defensa Nacional dio marcha atrás al proyecto para construir su nuevo Museo Militar y el Centro Nacional de Historia Militar en un predio en el Bosque de Chapultepec, luego de las críticas por las posibles afectaciones ambientales.

La dependencia informó ayer que buscará un campo militar para desarrollar el complejo y que la nueva ubicación todavía no ha sido definida.

«Esta Secretaría atendiendo a algunas preocupaciones expresadas sobre afectaciones ambientales al entorno del Bosque de Chapultepec, determinó replantear la ubicación del museo y establecerlo en otro campo militar que cuente con construcciones, sin afectar áreas verdes», informó.

El anuncio modifica el proyecto revelado por REFORMA el pasado 20 de septiembre, que contemplaba una inversión de mil 658 millones de pesos para levantar el Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y el Centro Nacional de Historia Militar.

El complejo pretendía ocupar 55 mil 624 metros cuadrados, una superficie superior a la plancha del Zócalo capitalino, en un área ubicada al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, entre Calzada Chivatito y Periférico. La obra estaba proyectada para ejecutarse en 36 meses. La zona está considerada Área de Valor Ambiental (AVA) por el Gobierno de la Ciudad de México.

Tras la publicación de REFORMA, vecinos y autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo rechazaron el proyecto por el impacto que podría representar para las áreas verdes de Chapultepec.