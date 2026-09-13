Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Little Jesus llevó su mezcla de indie rock, pop y tropipop a Maravilla Studios, en la Ciudad de México, como parte de la segunda temporada de Amazon Music Live, después del partido entre Chivas y Pumas.

Santiago “Santi” Casillas, Juan Manuel “Truco” Sánchez Rucobo, Fernando “Poni” Bueno, Arturo “Chimo” Vázquez-Vela y Carlos “Charls” Medina arrancaron con “Tierra Llamando a Sant”, acompañados por una escenografía de colores vivos y visuales con estética VHS.

El grupo también interpretó “Los Años Maravillosos”, “Un Plan Espectacular” y “Una Playa en Nayarit”, tema que estuvo acompañado por imágenes del mar y un atardecer rojizo. Durante “Los Ángeles, California” destacó la proyección de una pareja con flores de cempasúchil en medio de un campo floral.

La interacción con el público fue constante. Santi dedicó canciones, bromeó con los asistentes y grabó a sus seguidores desde el escenario antes de pedirles que iluminaran el recinto con las linternas de sus celulares.

La velada continuó con éxitos como “Magia” y “TQM” y cerró con “Si en tu Mente Estuve”, tema de Nsqk, ante un público entregado.