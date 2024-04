Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, informó la destitución de nueve elementos de la Policía estatal -que lideran las protestas por sus derechos laborales-, por acoso sexual, corrupción y extorsión a la ciudadanía.

«He decidido enfrentarme a nueve canallas, corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía», señaló en un video subido a redes sociales.

«Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos. Yo no vine sólo a ser Gobernadora, vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro Presidente», aseveró.

El despido de los agentes se da en el marco de una serie de protestas de agentes estatales que exigen la destitución de la Secretaria de Seguridad estatal, Marcela Muñoz, luego de un operativo fallido en un penal, por lo que han suspendido labores desde marzo.

La Gobernadora morenista aseguró que los policías rescindidos azuzaban a sus compañeros y los confundían sobre su Administración.

Sansores agradeció a quienes dijo, han permanecido en la «institucionalidad», y sostuvo que ella es «la misma Layda» que inició su gestión duplicando el sueldo de policías con los menores salarios.

«Sé que otros tienen miedo y entiendo el silencio. Se sienten amenazados y estigmatizados por compañeros que son manipulados por policías delincuentes y mercenarios que se adueñaron de sus demandas.

«Y ustedes, el Chevi, el Chetos, el Charmin, no volverán a pertenecer a la Policía porque queremos que la Policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de su cargo, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos», dijo sobre los cesados.

También anunció una limpia de la corporación, pero aclaró que no se trata de una medida represiva.

«No habrá represalias, pero estamos decididos a reconstruir esta corporación y con la ley en la mano daremos de baja a los policías que sea necesario para erradicar la corrupción y el acoso», advirtió.