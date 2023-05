Mayolo López y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la Comisión Permanente no convocará antes del 4 de junio a una sesión extraordinaria para designar a los comisionados del INAI.

Cuestionado sobre la posibilidad de que un juzgado de Distrito ordene la realización del extraordinario, el legislador dijo que esto sí se podría llevar a cabo, pero no antes de que se celebren las elecciones de Gobernador en el Estado de México y Coahuila.

«Vamos a acatar todas las resoluciones de carácter jurisdiccional. Y el que habiliten a la Permanente como un órgano para que convoque, está dentro de las facultades constitucionales y legales de este órgano que funciona en los recesos del Congreso», explicó Monreal.

Ayer se dio a conocer que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa admitió una ampliación de demanda del Consejo Consultivo del INAI en la que se solicita que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario con la finalidad de que designe a dos comisionados del Instituto y con ello se complete el quórum necesario para que el Pleno sesione.

Monreal dijo que será necesario que diputados y senadores se «pongan de acuerdo» en el mecanismo de la selección del «probable aspirante» a comisionado del INAI.

–Si la Permanente convoca a un extraordinario, ¿se allanaría el nombramiento?

–No necesariamente, porque nadie puede dar por sentada la votación de los legisladores. Nadie puede dar por confirmado que vaya a lograrse la mayoría calificada (a la hora de que se vote por el comisionado); es lo deseable, pero yo no me comprometería a eso, porque luego van a volver a culparme de que se incumplió un compromiso. Yo no puedo torcerles el brazo a los legisladores para que voten en algún sentido.

–¿Sí es viable que la Permanente convoque a un extraordinario?

–Sí, sí veo viable.

–¿Para cuándo?

–No lo sé. No he conversado con los grupos parlamentarios. Pero sí veo la viabilidad.

–Y el extraordinario, ¿podría celebrarse antes del domingo de las elecciones en Edomex?

–No, no lo veo, pero hay que insistir. Las elecciones están muy cerca (4 de junio).

–En estas circunstancias, ¿de qué es partidario?

–De que se integre el INAI, de que se nombre al comisionado, pero mi voto es uno.

–Entonces es partidario de que se celebre el extraordinario lo más pronto posible.

–Por supuesto. Soy partidario de que se celebre un periodo extraordinario en el Senado.

Admite juzgado ampliación

El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo de Celina Quintero Rico, admitió una ampliación de demanda del Consejo Consultivo del INAI que busca que la Comisión Permanente del Senado de la República convoque a un periodo extraordinario y se designe a los comisionados faltantes del INAI.

Ello implica que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presente al Pleno una nueva designación y que el Pleno del Senado vote ese nombramiento.

El senador Miguel Ángel Mancera, jefe de la bancada del PRD, consideró que con la admisión de ampliación de demanda «ya no habría el pretexto» de que hay que esperar hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo para nombrar a un comisionado.

Con la ampliación de demanda –y a la espera de que sea notificada formalmente–, la Comisión Permanente puede en cualquier momento citar a un periodo extraordinario de sesiones.