CDMX. -El actor Dwayne Johnson, «La Roca», dijo que no respaldará en las próximas elecciones a Joe Biden.

A pesar de que Johnson respaldó al actual mandatario hace cuatro años, ahora reveló que le quitará su apoyo.

En una entrevista con Fox News, la estrella de Rápidos y Furiosos comentó que no está contento en el estado actual de Estados Unidos, pues cree que se pueden hacer cosas mejores.

«¿Voy a hacer eso de nuevo este año? Esa respuesta es no. Ahora me doy cuenta de que, de cara a estas elecciones, no haré eso.

«¿Estoy contento con el estado de Estados Unidos en este momento? Bueno, esa respuesta es no. ¿Creo que vamos a mejorar? Creo en eso, soy un tipo optimista. Y creo que podemos hacerlo mejor», dijo.