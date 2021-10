MONTERREY, N.L.- En medio de un nuevo escándalo propiciado por una supuesta investigación en la que se le hacen señalamientos de evasión fiscal por millones de pesos y lavado de dinero, Gloria Trevi da la cara y aseguró que no se esconde ni vive con temor.

La cantante regia indicó que son sus abogados y contadores quienes llevan el caso, pero acostumbra a hablar sin pelos en la lengua y así reaccionó cuando fue cuestionada al respecto.

«Yo estoy aquí. No tengo ningún temor. Ninguno, más que a Dios en el buen sentido de la palabra. Más que temor, respeto», declaró Gloria.

«Soy una persona de hechos, no de dichos. Mis hechos son los que hablan de mí. Yo estoy lanzando una canción, mañana (hoy) tengo un concierto, pasado mañana (sábado) otro…

«Yo trabajo, doy la cara. Si la autoridad necesita algo con respecto a mí, aquí estoy para que me digan y pregunten lo que quieran. Yo canto, mis abogados les pueden contestar».

La cantautora llegó a Monterrey para alistar sus dos conciertos de hoy y mañana en el Domo Care.

Por otro lado, la cantante visitó ayer a menores víctimas de violencia en el Centro DIF Capullos acompañada por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y titular de la Oficina Amar a Nuevo León, donde el caso de una menor regia que es víctima de violencia de un hombre de 40 años conmocionó a Trevi, tanto que la hizo recordar su pasado.

«(Mariana) Me dice: ‘hay una niña aquí que es menor de edad y está con un tipo que tiene 40 años. Y ella reconoce que el tipo le pega’.

«Ella (Mariana) dice vamos a luchar con la Fiscalía para procesar y castigar a ese tipo de personas y, bueno, lo viví en carne propia», indicó Gloria. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)