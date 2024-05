GUADALAJARA, Jalisco.- Vicente Fernández Jr. fue absuelto en un proceso legal que inició en 2020, cuando su ex esposa Karina Ortegón lo acusó de violencia familiar y amenazas.

Después de cuatro años de litigio, el 8 de abril, el Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres en Jalisco dictaminó un auto de no vinculación a proceso, favoreciendo a Fernández Jr. debido a la falta de pruebas suficientes para continuar con el juicio.

El cantante expresó su alivio y satisfacción por mantener su reputación intacta, agradeciendo el apoyo recibido de su familia y su actual esposa, Mariana González. A raíz de la decisión judicial, Fernández Jr. ha iniciado acciones legales contra Ortegón, buscando reparación por daño moral.

«Es la respuesta a lo que se me acusó; al no proceder, tengo derecho a réplica», señaló, confirmando que sus abogados ya han gestionado las acciones legales correspondientes. La pareja se casó en 2017 y se divorció en septiembre de 2020.

Actualmente, Fernández Jr. describe su vida al lado de González como una «luna de miel eterna», y anticipa la posibilidad de expandir su familia en el futuro. (Lorena Jiménez/Agencia Reforma)