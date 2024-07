En el cierre de la Feria de Madeleine en Mont de Marsan, Francia, se vivió un emotivo festejo de buen toreo gracias al encierro que otorgó la ganadería de Victorino Marín, con astados de buen juego que permitieron a los protagonistas lucirse en una tarde lluviosa, con una buena entrada pese a las condiciones del clima.

El gran ganador de la tarde fue Morenito de Anda, quien entró de último minuto al cartel por Borja Jiménez. Morenito tuvo una tarde constante en la que mostró su valentía, imponiéndose a sus dos astados, a los que les cortó una oreja a cada uno, asegurando el triunfo y saliendo a hombros al final del festejo.

Manuel Escribano también tuvo una tarde importante, destacando especialmente al momento de usar las banderillas, donde presumió su valentía ante las malas condiciones del ruedo debido a las lluvias. Con sus dos toros, realizó faenas que requirieron mucho esfuerzo, logrando buenas actuaciones, pero sin una gran estocada, por lo que tuvo que conformarse con ovación y palmas, destacando su segundo toro, que recibió palmas en el arrastre.

Por su parte, Joselito Adame inició con un toro muy animado y de mucha transmisión, que aprovechó para realizar buenas tandas por ambos lados y animar a la afición. Su faena estuvo muy completa, con grandes oportunidades de trofeo. Al momento de la espada, acertó una media estocada, pero en el descabello no pudo asegurar la oreja, por lo que salió al tercio.

Con su segundo toro de la tarde y sexto de la corrida, Adame mostró toda su experiencia, sacándole el mayor provecho posible a un toro que parecía no tener nada que ofrecer. Ante el buen trabajo de Joselito, el toro fue cooperando, pero la espada simplemente no estuvo atinada este domingo para el de Aguascalientes, quien recibió un aviso y palmas, además de palmas para el toro en el arrastre.

Aunque no consiguió llevarse trofeos, Adame cumplió con una buena presentación en Francia y mantiene un buen nivel en este inicio de su temporada europea, que todavía tiene varias fechas por cumplir.