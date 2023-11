Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 39 mil acreditados del Infonavit en Guerrero tendrán una prórroga de seis meses en el cobro de su crédito e intereses, afirmó Carlos Martínez, director general del Instituto.

«Tenemos identificados 39 mil acreditados en la zona costera de Guerrero, 33 mil en Acapulco, a los que se les dará una prórroga de seis meses; no tendrán que pagar su crédito ni devengarán intereses», subrayó en conferencia.

Los otros 6 mil beneficiados se ubican en otros municipios de Guerrero.

Esto representa un apoyo estimado en 838 millones de pesos, según el Infonavit.

Esta medida aplica a créditos bursatilizados y a los que están en conjunto con la banca, dijo.

Las casas cuentan con un seguro y para hacerlo efectivo se debe realizar un reporte de daños, agregó Martínez.

«Esto permitirá organizar con la aseguradora Agroasemex las visitas con los ajustadores y se pueda resolver lo más pronto posible», afirmó.

Además, los trabajadores afectados podrán pedir recursos de la subcuenta de vivienda y se suspenden las acciones judiciales individuales a créditos que aún no lleguen a juicio o que estén en etapa previa a la adjudicación.

De igual manera, a 13 mil 742 patrones de Guerrero inscritos ante el IMSS se les diferirá el pago de cuotas hasta mayo de 2024.

Por otra parte, las Sofipos otorgarán prórroga en pagos y plazos adicionales, entre otros, que cada institución definirá de manera particular, anunció la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares.

En tanto, Seneam informó que el aeropuerto de Acapulco opera con servicios de vigilancia por medio de radar, que le permite reforzar la seguridad de las operaciones aéreas del puente humanitario que se implementó por el huracán.