Con una ceremonia cívica y bajo el mandato legal de considerar hábiles todos los días y horas a partir de esta fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó en Aguascalientes el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, contienda en la que la ciudadanía de la entidad renovará las tres diputaciones federales que le corresponden, en el marco de la instalación escalonada de los órganos del instituto en todo el país.

Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local, señaló que la formalización de los trabajos locales ocurrirá el próximo 30 de septiembre, con la instalación del Consejo Local. Al respecto, precisó que el Consejo General del INE definirá en breve la asignación de las vacantes de consejeros en la entidad, las cuales corresponden a cuatro cargos de titulares y seis suplencias.

En el ámbito operativo y estadístico, la delegación del INE en Aguascalientes reporta un marco geográfico aprobado de 767 secciones electorales y una Lista Nominal de aproximadamente 1 millón 150 mil electores, con corte al 31 de agosto, cifra que tendrá su cierre definitivo en marzo. Asimismo, la plantilla base de 150 personas se incrementará temporalmente hasta alcanzar cerca de 900 colaboradores para las labores de organización, supervisión y capacitación.

Por otra parte, la funcionaria destacó que la institución priorizará la ciberseguridad y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en sus sistemas de monitoreo y generación de reportes. Aclaró que no se adquirió nuevo equipamiento tecnológico, pues se optó por reforzar los esquemas de mantenimiento preventivo de la infraestructura existente.

Finalmente, el INE hizo un llamado a la ciudadanía para tramitar o actualizar su credencial para votar antes del cierre del plazo, en marzo, así como para participar en las convocatorias dirigidas a observadores electorales y personal de campo.