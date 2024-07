Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En votaciones divididas, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ayudaron a los partidos para reducir sus multas por irregularidades en las campañas a la Presidencia, el Congreso y cargos locales e independientes.

La discusión comenzó con una sanción global por mil 565 millones 332 mil pesos, y tras aprobar una decena de criterios para flexibilizar la fiscalización, se prevé que la multa baje un 40 por ciento.

Por ejemplo, la sanción más severa fue por egresos no reportados, con 519 millones 156 mil pesos entre todos los partidos.

Se trata de lo que erogaron en propaganda en vía pública, internet, organización de eventos, transporte de simpatizantes o entrega de utilitarios, pero que argumentaron ellos no contrataron, aunque al beneficiar a los candidatos, el INE lo sumó a su gastos.

En lugar de que un partido sea sancionado con 150 por ciento del monto no reportado, se aprobó que sea con 100 por ciento.

Otra de las penalizaciones fuertes es el egreso no comprobado, es decir, los institutos políticos afirmaron a la autoridad haber gastado en determinados servicios, pero no presentaron documentación que lo avalara, por lo que el INE planteaba una sanción de 129 millones 957 mil 532 pesos.

Sin embargo, ocho consejeros se impusieron para que no los castigarán con 100 por ciento del monto involucrado, sino con 50 por ciento.

«Un egreso no reportado es aquel que los sujetos obligados intentaron ocultar a esta autoridad, probablemente con el fin de esconder la fuente de su financiamiento o bien evitar acercarse al tope de gastos de campaña.

«La falta de comprobación de un gasto es una situación de mayúscula gravedad, porque sin la debida documentación comprobatoria, el registro de una cantidad se vuelve apenas un número sin mayor significado. No podemos saber exactamente qué lonas se compraron, qué modelo de playeras, la clase de equipo que se arrendó», afirmó el consejero Martín Faz, quien se opuso a reducir las multas.

Se había considerado egreso no reportado el gasto de representantes de casillas cuando se carecía de firma, por lo que se les imponía una sanción 129 millones 751 mil pesos, pero se bajó de 100 por ciento del monto involucrado a 1 y 3 UMAS.

Por ejemplo, por ese motivo al PRI se le sancionaría con 85.3 millones de pesos, mientras que con el ajuste su multa podría bajar unos 60 millones.

Los eventos registrados de manera extemporánea se preveía sancionar con 106 millones de pesos, pero les ayudaron para que la multa baje de 10 a 1 UMA y de 50 a 5 UMAS.

El consejero Jorge Montaño, quien como presidente de la Comisión de Fiscalización propuso la mayoría de las reducciones, argumentó que no se está tratando a los partidos «con el pétalo de la una rosa», sino que buscan acciones inhibitorias, más que sancionadoras.

«Como Instituto Electoral no vamos a ser también de horca y cuchillo de los partidos. No vamos nosotros buscando la desaparición del régimen del partidos, queremos que se fortalezca, pero en la justa dimensión», argumentó.

Van a investigación

En el ámbito federal, el INE mantuvo la apertura de 51 procedimientos oficiosos para investigar el origen y destino de millones de pesos.

A Morena se le indagará por la contratación de una empresa «sospechosa»: Grupo Prisur, S.A. de C.V., a la que le pagaron, entre enero y mayo, 42 millones por «propaganda utilitaria», pese a que no se dedica a ese rubro y dichos recursos significan 63 por ciento de lo que recibió la firma este año.

Al PRI se le abrirán dos investigaciones por no presentar muestras de propaganda en diversas modalidades, que supuestamente pagó, por 44 millones 640 mil pesos.

También se le dará vista al SAT por cuatro empresas que se presume son «fantasmas» y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 20 casos por situaciones que podrían ser ilícitos.

Durante la sesión, los representantes de los partidos argumentaron que la mayor parte de sus faltas se debieron a fallas en el sistema de fiscalización durante el proceso de comprobación de gastos.

Sin embargo, el director de la Unidad de Fiscalización, David Ramírez, aseguró que cuando se presentaron fallas se les repuso el tiempo, por lo que consideró que los partidos dejaron todo al final y sólo es un pretexto para no cumplir con su deber.

«No puedo admitir que las fallas que ocurrieron en el SIF se convierta en la piedra de toque que explique cualquier irresponsabilidad, cualquier insuficiencia, cualquier falta de comprobación de los partidos. No hay la menor evidencia de eso. Se está convirtiendo en un pretexto», afirmó.