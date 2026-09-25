Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El INE estableció que los partidos políticos nacionales tendrán hasta el 4 de enero para definir si competirán en coalición por la Cámara de Diputados, plazo que también será considerado para determinar la afiliación efectiva de los candidatos y reducir el llamado «chapulineo».

La intención es que el candidato sea asignado al partido al que estaba afiliado hasta el 4 de enero.

En la discusión, el PRI exigió que ese límite fuera el 10 de septiembre, a fin de cerrar más la trampa que ha hecho Morena con sus aliados del PT y PVEM. Sin embargo, fue rechazada.

El consejero Arturo Castillo también sugirió cambiar la fecha para los próximos días, pero la mayoría se negó.

Durante más de tres horas, los partidos de Oposición advirtieron que no podía repetirse la sobrerrepresentación de Morena, como sucedió en el 2018, 2021 y 2024.

«Cuando exista una discrepancia entre el partido al que una candidatura fue asignada en el convenio de coalición y el partido político al que efectivamente se encontraba afiliada al momento de la aprobación de los convenios de coalición, la afiliación efectiva constituye el elemento objetivo que debe prevalecer para efectos del cómputo del triunfo en la determinación de la RP.

«Precisamente porque permite impedir que la voluntad convencional de los partidos produzca una alteración artificial de los resultados y de los límites de sobrerrepresentación», indica la regla.

El acuerdo establece que la coalición total será en los 300 distritos, la parcial en 150, y la flexible en al menos 75.

Entre las fechas clave que aprobó el INE rumbo al proceso electoral del 2027 están los requisitos para los aspirantes a una candidatura por la vía independiente. Éstos deberán reunir el 2 por ciento de firmas de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que compite, con corte al 31 de agosto del 2026.

Los apoyos deberán recopilarse en la aplicación del INE, tendrán un tope máximo de gastos para ese proceso de 220 mil 326 pesos.

Deberán presentar su solicitud el 13 de diciembre, y deberán presentar las firmas a más tardar el 12 de febrero de 2027.