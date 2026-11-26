Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La empresa Vayam Medical, que tiene como sedes casas abandonadas en Morelos, recibió contrato estelar del IMSS Bienestar por casi 5 mmdp.

Denominado «Laboratorio en tu clínica», el programa pretende instalar servicios de diagnóstico en 7 mil 259 puntos de atención de IMSS-Bienestar en todo el País.

El contrato asignado el 28 de mayo de 2026 por un monto de 4 mil 928 millones 462 mil 228 pesos obliga a la empresa Vayam Medical a cumplir con el servicio a más tardar el 31 de diciembre de este año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, admitieron el pasado 11 de noviembre que sólo llevaban la tercera parte del programa cumplido y será hasta febrero cuando tengan los laboratorios instalados, sin precisar si hubo una modificación del contrato con la empresa.

Cinco empresas de suministros médicos, que son propiedad de Carmona, han recibido al menos 210 contratos de gobiernos de la 4T por un monto de 6 mil 807 millones de pesos, convirtiendo al grupo de Carmona como favorito en suministros médicos de gobiernos morenistas.

El 77 por ciento de eso deriva de la adjudicación directa de IMSS-Bienestar en mayo pasado.

La dirección de Vayam Medical acreditada en el contrato signado el 28 de mayo con IMSS-Bienestar, es Primera Privada de Nueva Inglaterra 501B, en Cuernavaca.

Grupo REFORMA constató que en esa dirección hay una privada de casas particulares donde ningún inquilino conoce al propietario y a la empresa.

Afuera hay una tienda de juguetes.

La otra dirección oficial de Vayam es en la avenida Jiutepec 46 (también conocida como Par Vial 4-1) en la Colonia José G. Parres, en Jiutepec, donde hay una casa con portón café y un terreno abandonado, con un plástico gris que tapa el acceso y enrejado con varilla oxidada que no corresponde a ninguna firma médica.

Joan Christian Carmona Barón actualmente es titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Cuernavaca, que gobierna el panista José Luis Urióstegui, quien lo nombró en el cargo en enero de 2025.

Hasta entonces perte neció al Consejo estatal de Morena y contendió en 2023 por la candidatura del partido guinda para una diputación en Yautepec, la cual no consiguió.

La empresa Vayam Medical fue proveedora en Morelos en la gestión del morenista Cuauhtémoc Blanco y actual diputado federal.

El director general de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) en el sexenio de Blanco y encargado de adquisiciones de insumos médicos fue Héctor Barón Olivares, primo hermano de Carmona Barón.

En dicho sexenio, las empresas de Carmona recibieron contratos del Gobierno estatal a pesar del conflicto de interés.

Aunque el operador de la empresa y los negocios es Joan Christian Carmona, su representante y apoderado legal es Juran Ajimelek Urbina Cortés, una persona de 30 años de edad.

Actualmente Vayam Medical tiene un contrato para todo el 2026 para los servicios médicos de todo el personal, jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Jiutepec, que encabeza el panista Eder Eduardo Rodríguez Casillas.

REFORMA consultó a IMSS-Bienestar sobre la asignación del contrato de laboratorios a Vayam Medical, pero hasta ayer no hubo respuesta