Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre, identificado por usuarios de redes sociales como Fernando Medina García, propinó una golpiza a un menor de edad que realizaba un trabajo de verano en una sucursal de Subway en San Luis Potosí.

La agresión a golpes quedó registrada en una videograbación del establecimiento, y aunque la escena fue ampliamente difundidos e incluso la comunidad de redes sociales aportó datos para la ubicación del sujeto, hasta anoche no había sido detenido.

El sujeto, quien practica artes marciales y tiene antecedentes de violencia extrema en otras golpizas, reaccionó a la petición de formarse para ordenar sus alimentos.

El resultado para el empleado de Subway fue fractura de nariz y de pómulo, según reportes de fuentes locales.

Hasta anoche, la Fiscalía de San Luis Potosí no había detenido al agresor, a pesar de habría iniciado un procedimiento de oficio adicional a la denuncia de la madre del menor.

«Este caso se aclarará a plenitud y el supuesto agresor no quedará impune, al tiempo que se buscará la reparación del daño y las garantías de seguridad para la víctima», se limitó a informar la Fiscalía de San Luis Potosí, en un comunicado.