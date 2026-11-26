Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL: La decisión de no incluir a México en el nuevo paquete arancelario representa una señal favorable para la certidumbre empresarial, la atracción de inversiones y la competitividad de América del Norte, afirmó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce).

«Esta decisión pone de manifiesto la relevancia estratégica de México en las cadenas productivas regionales, así como el valor del T-MEC como instrumento clave para fortalecer la integración económica de América del Norte», destacó.

«Para la región noreste de México, que concentra aproximadamente el 44% de las exportaciones nacionales, este escenario representa una oportunidad para fortalecer la proveeduría nacional, atraer nuevas inversiones y consolidar nuestra posición dentro de las cadenas globales de valor».

Cendejas reconoció los esfuerzos diplomáticos y de negociación del Gobierno de México, pero pidió mantener la prudencia, pues aún existen retos arancelarios sectoriales y negociaciones pendientes en el marco de la revisión del T-MEC.

Mientras tanto, dijo que México debe aprovechar esta posición diferenciada para fortalecer su infraestructura logística, seguridad, disponibilidad energética y certidumbre jurídica.

«No basta con tener una ventaja arancelaria frente a otras economías; debemos convertirla en una ventaja competitiva permanente», exhortó.

Siguen negociaciones

Estados Unidos sigue en conversaciones con México sobre el comercio y el control de insumos de fabricación provenientes de China, dijo ayer el jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

En una entrevista con CNBC, en la que habló de los nuevos aranceles del Gobierno del Presidente Donald Trump a 14 países, Greer aclaró que el proceso de negociación con México todavía está en curso y que continúa conversando con Canadá, su otro socio comercial norteamericano, con el que todavía tiene algunos puntos de desacuerdo.

… Pero no para el resto del mundo

El Gobierno de EU anunció ayer una propuesta de nuevos aranceles para 14 de sus principales socios comerciales, con el objetivo de combatir lo que denomina un «exceso estructural de capacidad industrial». China enfrentaría las tasas más elevadas, al ser señalada por Washington como el principal responsable de inundar los mercados internacionales con exportaciones a bajo precio.

La USTR dio a conocer la medida tras concluir una investigación de ocho meses realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que contempla prácticas comerciales desleales. El análisis incluyó a 16 socios comerciales, entre ellos aliados estratégicos de Washington, como Japón, la Unión Europea y Corea del Sur.