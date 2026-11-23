Juan Javier Morales Valdés Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Ejército vigilaba desde 2022, con apoyo de EU, los movimientos de Fausto Isidro Meza, «El Chapo» Isidro, capturado el 20 de noviembre.

Desde el aire, con la ayuda de Estados Unidos, el Ejército vigilaba al menos desde 2022 los movimientos de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», líder del Cártel de Guasave, quien fue capturado el pasado 20 de noviembre en Sinaloa.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el capo se movía dentro de Guasave, donde tenía su principal bastión, y en el vecino municipio de Sinaloa, donde mandó construir un conjunto de cabañas.

Fotografías aéreas tomadas en agosto de 2022 muestran la construcción de un complejo en plena Sierra, identificado por los agentes de inteligencia que hicieron el reporte como «Las Cabañas Chapo Isidro». Hasta cuatro años después concretaron el operativo de captura.

Las imágenes muestran un conjunto de cabañas erigidas en medio de la vegetación de la Sierra, en el ejido El Batamote, en el municipio de Sinaloa, al que solo se puede acceder por caminos de terracería.

Se aprecian al menos 17 cabañas: 12 dispuestas en torno a un patio con piso de concreto, una más que parece funcionar como un gran lobby, así como otras 4 entre la vegetación.

Esas cabañas actualmente se ofrecen en renta para turistas off-road que recorren la montaña en motocicleta o vehículos RZR, conocidos como razer.

En agosto de ese mismo año, el Ejército también generó un reporte de inteligencia con imágenes aéreas de una vivienda ubicada en Estación Bamoa, en Guasave, bajo el título «Casa donde durmió Chapo Isidro».

Las imágenes muestran una casa de una planta, con un patio interior y un pequeño jardín. A diferencia del complejo de cabañas, construido en la Sierra, esta casa está ubicada dentro de un pequeño núcleo de viviendas.

Estación Bamoa es una sindicatura del municipio de Guasave de alrededor de seis mil habitantes.

Ayer domingo, el diario The New York Times reveló que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, la captura de «El Chapo» Isidro se consiguió con la ayuda de drones de ese país, que permitieron ubicarlo el pasado 20 de noviembre.

A ese trabajo, de acuerdo con el diario estadounidense, se sumó la intercepción de comunicaciones realizada por elementos del Ejército mexicano e información aportada por otras agencias del país vecino.

«El Chapo Isidro», originario de Navojoa, Sonora, no siempre anduvo a salto de mata. Antes de enero de 2013, cuando el Departamento del Tesoro dio a conocer sanciones contra él y miembros de su familia, vivía con su esposa e hijos en San Pedro Garza García, Nuevo León.