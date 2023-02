Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones del Senado avalaron ayer el llamado «Plan B» electoral que compacta estructuras del Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparece juntas ejecutivas estatales y distritales provocando el despido de personal del organismo.

La polémica cláusula de «vida eterna» a los partidos políticos, a través de la cual partidos como PT y PVEM buscaban una transferencia de votos para garantizar su presencia en el sistema de partidos, fue eliminada.

No obstante, legisladores de Oposición advirtieron que se dejó viva para posteriores discusiones.

La Mesa Directiva dará primera lectura hoy a las legislaciones que se encontraban pendientes de aprobación y mañana lo votaría el pleno para posteriormente turnarlo al Ejecutivo para su publicación.

Con 11 votos en favor y cinco en contra, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen; la de Estudios Legislativos Segunda, con nueve en favor y cinco en contra.

Los senadores convalidaron un dictamen que aceptaba violaciones al procedimiento legislativo, puesto que la Cámara de Diputados y la de Senadores ya habían eliminado la polémica cláusula de «vida eterna» a los partidos mediante la transferencia de votos.

A propuesta de la senadora morenista Imelda Castro, se introdujo un cambio en la redacción para que expresamente quedara consignado en el dictamen la palabra «sin» la cláusula de «vida eterna».

Las senadoras Mónica Fernández Balboa y Rocío Abreu dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la cláusula.

«Ya no hay nada que le podamos mover. Lo único que falta es que se publique. Para nosotros es algo positivo que se publique», planteó el senador panista Damián Zepeda, quien dijo que, en todo caso, se debería «matar la cláusula. Estamos dejando viva esa cláusula, sé que es poco popular eliminar esa cláusula».

Por el Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza advirtió que el «Plan B» conlleva un fraude a la Constitución.

El senador César Cravioto, de Morena, afirmó que la Oposición pretendía «descarrilar este proceso de reformas electorales».