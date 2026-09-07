Mauricio Angel Agencia Reforma

CDMX. – Alejandro Fernández encabezó la noche del domingo el escenario principal del Festival Arre, donde agradeció a los asistentes por permanecer pese a la lluvia y prometió compensarlos con un espectáculo especial dedicado a la música mexicana.

El “Potrillo” inició su presentación a las 22:43 horas vestido de charro, acompañado por sus músicos y mariachi. Abrió con “No Me Sé Rajar”, “Estuve” y “Estos Celos”, temas que pusieron a cantar a los 35 mil 789 asistentes reportados por los organizadores.

Durante el concierto mostró su potencia vocal con una selección de clásicos y canciones recientes, además de continuar los homenajes a su padre, Vicente Fernández, como en la gira De Rey a Rey. El público coreó “Te Voy a Perder”, “Tantita Pena”, “Un Millón de Primaveras” y “Qué Voy a Hacer Con mi Amor”.

La velada incluyó la participación sorpresa de Edén Muñoz, con quien interpretó “Decepciones” y “No”. Fernández se despidió inicialmente con “Se Me Va la Voz”, pero regresó ante los gritos del público. Pasada la medianoche, cantó “El Rey” y “Volver”, mientras una fotografía de Vicente apareció en pantalla. Cerró con “Como Quien Pierde una Estrella” entre ovaciones. Después, Los Tucanes de Tijuana tomaron el escenario para concluir jornada.