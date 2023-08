Mariana Quintero Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Aprovechar sus conocimientos en matemáticas para ayudarse y apoyar a otros fue lo que motivó a José Enrique Espinosa García, de 29 años, a impartir clases a cambio de alimentos.

Con el de ayer, sumaron cuatro jueves en los que, el también apodado «Rick», asesora a otros para resolver sus dudas con los números. Sus clases las imparte por las tardes, desde las 16:00 hasta las 18:30 horas, en el coloquialmente conocido Parque Rojo.

«Pido sólo un poco de despensa, dono una parte y la otra me la quedo. Soy matemático y busco comer bien y ayudar a la banda, desde primeros pasos hasta maestría», se lee en un par de cartulinas que usa para anunciarse.

«Rick», originario de Coahuila y residente en Guadalajara desde febrero de este año, estudió Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Saltillo, y aunque las matemáticas nunca le han gustado, reconoció que siempre ha sido bueno en ellas.

«Las matemáticas nunca me han gustado, jamás, pero se me dan muy bien. Lo curioso es que cuando aprendes a transmitir algo lo tienes que aprovechar. Siento que sería un enorme error desperdiciar el conocimiento que puede ayudar a los demás (…) y cuando la gente me busca por lo que sé hacer, cambia mi vida», contó.

Durante los cuatro jueves pasados han acudido a él desde estudiantes de primaria, hasta jóvenes que aspiran entrar a una licenciatura, o que incluso cursan posgrados.

Las dudas más frecuentes, sin importar el grado escolar, son sobre álgebra y aritmética.

«Las mismas dudas que existen en primaria, existen en universidad y hasta en maestría. Todos vienen a buscarme por la suma y resta de fracciones, decimales y quebrados (…) son las mismas bases que estudiamos, pero que no han entendido porque nadie se ha sentado con ellos a explicarles», dijo «Rick».

Aseguró que es recurrente escuchar a los estudiantes decir que sus profesores no les motivan y no tienen paciencia para hacerles entender las matemáticas.

«Yo veo, por los muchachitos que vienen, que ya no hay una vocación (en los profesores) (…) me dicen que a veces no comprenden porque el profesor fue muy rudo. Entonces vamos encontrando otra forma de ver las matemáticas y que comprendan», contó.

«Estos niños y adultos que han venido ya saben hacer las cosas, pero están tan angustiados de lo que los maestros y compañeros puedan decir, que se retraen», abundó.

«Rick» mencionó que las primeras semanas acudían a buscarlo entre uno y tres alumnos, sin embargo, ayer hasta las 17:00 horas, ya había dado asesoría a seis personas.

Latas de atún y otros alimentos fueron los que le entregaron los jóvenes y niños a cambió de disipar sus dudas.

Una parte de lo recaudado, lo donará a albergues para personas migrantes.

Cambia ciencia por cerveza

Hace cuatro años, «Rick» dejó la ciencia por la cerveza, y desde entonces ha buscado formarse en el área, pues en esa bebida descubrió su verdadera pasión.

«Para mí la cerveza es mágica, no es para emborracharse, es para compartir y para hacer muchas cosas impresionantes, viajar, conocer», aseguró.

En menos de un lustro, «Rick» pasó de escribir artículos científicos a formarse como un beer sommelier, es decir, un experto en la elaboración de cerveza.

«Empecé con un equipo en casa, luego una cervecería me contrata y me dice que me van a enseñar (el proceso de hacer cerveza), luego me contrata una cervecera más profesional, empiezo a ganar medallas, se termina mi contrato y empiezo a viajar por el País», contó.

Y eso es lo que «Rick» espera hacer, recorrer el País y el mundo para conocer más sobre la cerveza.

