Marco Arellano Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fórmula Uno está en una pausa de tres semanas antes de afrontar la segunda parte de la temporada o, lo que es lo mismo, la llegada del verano.

También significa que es la época en la que los equipos comienzan a pensar en lo que será la próxima temporada, ir viendo contratos u opciones en el mercado.

Luego de lo ocurrido en Gran Bretaña y Hungría, Red Bull no sólo tendrá trabajo en el taller, sino también en la oficina. Sergio Pérez firmó por un año y hay que ir planeando el 2022.

El piloto mexicano adelantó que las pláticas para un posible renovación van avanzadas y que esperaría que, para Bélgica, la siguiente carrera, ya tenga respuestas sobre su futuro.

Giedo van der Garde, ex piloto de la máxima categoría, cree que ‘Checo’ Pérez le puede dar a Red Bull una estabilidad que no ha tenido en los últimos años. Desde la salida de Daniel Ricciardo en 2018, no ha tenido una pareja fija en sus autos.

“No creo que deban cambiar constantemente quién está ahí, pero es una cuestión de quién está ahí, quién pueden conseguir y al final quién es la mejor opción. Por supuesto, no hay muchas opciones. Así que creo que deberían ir con lo que tienen entonces y creo que Pérez es un buen segundo piloto”, comentó el también comentarista de F1 para Ziggo Sport, de Holanda.

“Ok, puede que la primera mitad de la temporada no haya sido muy buena, pero tampoco ha sido muy mala. También mostró algunas cosas buenas y ganó una carrera. Es un poco al cincuenta por ciento con él, pero si quieren tener algo de estabilidad dentro del equipo y algo de paz dentro del equipo, entonces creo que deberían continuar con Pérez”.

El ex piloto de Caterham en 2013 ve que el tapatío necesita tener más confianza de Red Bull para entregar mejores resultados de los ya buenos que lleva hasta el momento, aunque también conoce de las presiones internas que existen en Red Bull.

En su primer año con el equipo austriaco, ‘Checo’ ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, fue tercero en Francia y suma 104 puntos que le ayudaron al toro rojo a presumir el liderato de Constructores hasta la pasada carrera en Hungría, donde ligaron dos fechas sin terminar en el podio y con apenas un punto sumado.

“Se puede ver que de alguna manera está bajo presión. Probablemente también tiene una cláusula en su contrato con la que quizás no está del todo contento. Pero, de todos modos, en un equipo como éste es muy difícil. Y ya se sabe que con Helmut Marko, si no rindes bien, te puede gruñir”, señaló Van der Garde.

“Algunos son capaces de lidiar con eso muy bien, otros no saben lidiar con ello en absoluto. Siempre tuve la sensación con Pérez de que puede lidiar con ello, pero que también necesita tener mucha confianza del equipo. Si no siente o no consigue esa confianza, puede ser una, dos, tres décimas más lento por eso”.

La Fórmula Uno estará de regreso el fin de semana del 27 al 29 de agosto en Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica.