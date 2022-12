Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los regalos que ofrece el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en sus caravanas son un paso para reclutar sicarios, narcomenudistas o «halcones».

Grupo REFORMA reportó ayer que un integrante de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía de Jalisco elaboró un análisis para advertir a las familias sobre los riesgos de aceptar regalos del CJNG.

«Si recibes juguetes de la delincuencia organizada podrías estar exponiendo a tus hijos a que sean seleccionados para formar parte de sus filas delictivas», decía una de las advertencias propuestas en el estudio al que ya no se le dio seguimiento.

Cuidar que en el ambiente familiar no se fomente la violencia, crear filtros de seguridad en el contenido que los niños ven en redes y no regalarles pistolas de juguete eran otras medidas.

Y es que los menores están en la mira de los cárteles. Grupo REFORMA reportó el 12 de diciembre que al menos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Colotlán, Juanacatlán, Puerto Vallarta y Huejuquilla El Alto varios han sido privados de la libertad y entrenados para actividades delictivas.

Las víctimas fueron captadas mediante redes, según un estudio de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, aunque desde 2020 el citado análisis de Prevención del Delito lo había señalado.

Desde 2016 vía Facebook, las publicaciones hablaban de contratación de escoltas para «la empresa», otros mencionaban «oportunidades» de ser parte de N. G. (Nueva Generación), ofrecían capacitación, viáticos y hasta 4 mil pesos por semana.

Luego los mensajes fueron más directos, incluyeron logotipos del grupo criminal; en 2020 comenzaron a aparecer mensajes de usuarios que preguntaban por integrantes del CJNG, para ser reclutados.

«De ser ciertas (estas publicaciones), estarían reclutando bajo voluntad propia de quien desee formar parte de las filas delictivas del CJNG. Según versiones de sobrevivientes indican dos formas de reclutamiento: bajo promesas laborales y de manera obligatoria», señala el estudio.

Grupo REFORMA publicó el lunes que presuntos integrantes del CJNG repartieron juguetes, regalos y hasta electrodomésticos en la zona de El Retiro. Según testimonios y videos, el narco convoy fue enviado por «El Doble Erre», uno de los líderes del cártel que creció en ese barrio.