José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- A poco más de tres meses de las elecciones en Estados Unidos, la Administración Biden dio ayer un importante golpe al tráfico de fentanilo, con la detención de dos de sus principales capos.

El Fiscal General estadounidense, Merrick Garland, informó de la aprehensión, en un comunicado, del cofundador del Cártel de Sinaloa Ismael «El Mayo» Zambada, así como de Joaquín Guzmán López, hijo del otrora líder del grupo narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, en El Paso, Texas.

«Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en los EU por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo», explicó.

El anuncio de Garland, que no dio detalles de las circunstancias de la aprehensión, ocurre a cuatro días de que el Presidente Biden dejó la contienda por la reelección, al ceder el lugar a la Vicepresidenta Kamala Harris.

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa por hasta 15 millones de dólares para quien diera información sobre el paradero de Zambada, cuyo proceso criminal en las Cortes estadounidenses fue hecho público apenas en febrero por tráfico de fentanilo, sustancia que en 2023 provocó la muerte de 74 mil personas en EU.

El tráfico de la sustancia ilícita es un tema importante en la contienda electoral con el candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, asegurando que estaría dispuesto a bombardear a los cárteles en México.

El Secretario de Seguridad Interna de EU, Alejandro Mayorkas, atribuyó los arrestos a los esfuerzos de Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del FBI.

A diferencia de la DEA, que ha visto sus operaciones golpeadas ante las restricciones impuestas por el Gobierno del Presidente López Obrador dese 2021, la HSI y el FBI mantienen cierta capacidad operativa en México, según el Gobierno estadounidense.

Anne Milgram, jefa de la DEA, también celebró los arrestos que, dijo, «golpean el corazón del cártel que es responsable de la mayoría de las drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa».

De acuerdo con la DEA, el Cártel de Sinaloa es desde al menos 2019 una de las organizaciones que producen y trafican la mayor parte del fentanilo en México y que eventualmente llega al mercado estadounidense.

En cuanto a las circunstancias del arresto, hasta anoche aún se desconocían.

Según The Wall Street Journal, «El Mayo» fue arrestado después de que un «importante miembro del Cártel de Sinaloa» -que según Fox News y The New York Times sería Guzmán López- lo engañara para viajar a Texas.

«Zambada creyó que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, pero lo llevaron en avión a Texas, donde él y el joven Guzmán fueron detenidos en la pista», declaró el funcionario.

The New York Times, mientras tanto, que citó a funcionarios no identificados, dijo que Zambada ha tenido durante mucho tiempo una especie de relación paterna sustituta con Joaquín y Ovidio Guzmán López, los dos hijos menores de «El Chapo».