Sineli Juana Santos Cárdenas Agencia Reforma

CDMX.- Kimi Antonelli cortó la racha de Max Verstappen y se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos. El italiano de Mercedes obtuvo su noveno triunfo de la temporada, pero tendrá que esperar para festejar, ya que el próximo domingo podría coronarse campeón de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El monegasco Charles Leclerc aprovechó las condiciones de su auto y logró completar el podio en Austin. En la arrancada, Verstappen sufrió ante los monoplazas de Ferrari y el neerlandés se tuvo que conformar con el tercer puesto.

George Russell fue el «villano» en Estados Unidos, ya que cruzó la meta en octavo lugar. De haber terminado noveno, el italiano se habría coronado, aunque también dependía del resultado de Lewis Hamilton, quien finalizó cuarto. El mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el puesto 19.

El próximo fin de semana, el espectáculo de la Máxima Categoría hará su parada en el Gran Premio de la Ciudad de México.