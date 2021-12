Al haber un mayor presupuesto destinado para implementar mejores programas de salud mental en el estado, la ciudadanía tendrá oportunidad de ser atendida y que se dé seguimiento a la prevención de las enfermedades de este tipo, así como a las asesorías psicológicas, manifestó la diputada Leslie Figueroa Treviño.

Comentó que una de las promesas que hizo ella al emprender una campaña proselitista antes de llegar a ser diputada, fue el trabajar para lograr un mayor presupuesto para atender los temas de salud mental, lo cual no tardó mucho en llegar, para lo que hubo consenso con sus compañeros legisladores, que coincidieron en su propuesta en torno a la urgencia de atender las enfermedades mentales que aquejan a la sociedad aguascalentense en todos los rangos de edad.

DE VIDA O MUERTE. Resaltó que ha sido indispensable visibilizar el problema de salud pública que se presenta en Aguascalientes y la salud mental es por demás preocupante, ante padecimientos como la depresión, ansiedad y otras afecciones psicológicas y psiquiátricas que perturban gravemente a la población, pues también se convierte en una atención que es causa de vida o muerte en muchos casos.

Es de reconocer que, finalmente, la propuesta presupuestal del Gobierno Estatal haya incluido un aumento en el presupuesto para el rubro de salud y, específicamente, para dar atención a los problemas de orden mental, al tratarse de un problema que avanza y debe ser prevenido.

DEMANDA SOCIAL. En adelante, con recursos estatales, será posible contar con programas de salud mental, a los cuales, desde el Congreso del Estado, se dará seguimiento, pues la ciudadanía no sólo los necesita, sino que los pide, ya que también se han convertido en una de las principales peticiones que se hacen llegar a los representantes populares, pero no sólo eso, pues, ahora con el regreso a clases, maestros se han dado cuenta de la necesidad que tienen los estudiantes de ser atendidos en temas de ansiedad o depresión que no deben ser pasados por alto, aunado a la enfermedad que padecen infinidad de adultos.

AJUSTE PRESUPUESTAL. Era indispensable que, en el sector recursos, se definiera la asignación de recursos económicos para la salud mental, considerando que el presupuesto, como estaba dividido hasta este 2021, en su mayoría iba destinado a nómina y gasto corriente, dejando un mínimo para la operación de programas de prevención y atención a la salud mental, en tanto que el número de suicidios se incrementa.

Por ello, insistió, es loable que se haya aceptado la readecuación del presupuesto para el sector salud y que finalmente los diputados lo aprobaron, con lo que se abre la oportunidad de atender a las familias de Aguascalientes en la prevención de enfermedades mentales, así como en la atención y seguimiento a quienes ya están en tratamiento.

