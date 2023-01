Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dirigentes del PRI, PAN y PRD suscribirán este mediodía un compromiso para ir juntos en las elecciones estatales de 2023 y 2024 y en la contienda Presidencial con un candidato común.

Conforme el acuerdo, el PRI tendrá mano en las candidaturas de gobernador para 2023 y el PAN en la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2024.

Además el PAN condicionará la definición de la candidatura Presidencial de la alianza a que sea aprobado por el Consejo nacional blanquiazul bajo los métodos estatutarios del partido.

Los consejos nacionales de ambas organizaciones decidieron en diciembre esos condicionamientos para posibilitar el acuerdo que será firmado hoy en una ceremonia a realizarse en un hotel de la Ciudad de México.

El PRD propuso que en el caso de la candidatura Presidencial la decisión debe abrirse a la sociedad y no quedar bajo un candado partidista.

El acuerdo será presentado por los dirigentes Alejandro Moreno del PRI, Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD.

También han sido invitados a la ceremonia los Gobernadores de Edomex, Alfredo del Mazo; de Durango, Esteban Villegas; de Aguascalientes, Teresa Jiménez; de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; y de Chihuahua, Maru Campos.

Acudirán además los coordinadores parlamentarios federales de los tres partidos.

Respecto a las elecciones de Congreso federal en 2024, la alianza opositora revisará la distribución de candidaturas conforme los porcentajes de votación de los partidos y la eventual reserva de lugares para candidatos que no tienen militancia partidista.

Asimismo pretenden mantener el cierre de filas con candidaturas comunes en las nueve elecciones de gobernador que se realizarán en 2024 en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esas candidaturas se resolverán en mesas de trabajo con dirigencias locales meses previos a las contiendas.

El PRI ya decidió que su candidata a la gubernatura en Edomex sea Alejandra del Moral, quien fungiera como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Alfredo del Mazo, por lo que tras este acuerdo los precandidatos panistas y perredistas se sumarían a su campaña.

En el caso de Coahuila, el priista mejor posicionado es Manolo Jiménez, ex alcalde de Saltillo y actual Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Miguel Riquelme.

Tanto Del Moral como Jiménez se registrarán este fin de semana como candidatos únicos en los comités estatales del tricolor y a la postre candidatos de la Alianza Va por México.