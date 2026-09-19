Da Alcaldesa el Grito sintiéndose Miss Universo

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Estado de México, México: Alcaldesa morenista Michelle Núñez dio Grito con vestido de diseñador como el que usó Miss Universo Fátima Bosch valuado en más de $100 mil.

En la ceremonia del Grito del 15 de septiembre, la Presidenta Municipal del Pueblo Mágico vistió una prenda de color rojo creada por Fher Santos.

El propio diseñador de moda publicó en sus redes sociales videos de Fátima Bosch usando el mismo vestido para el evento de Miss Universo México 2026, el pasado 27 de agosto en Los Cabos, Baja California.

Ante los cuestionamientos, Núñez aseguró que el vestido le fue prestado como parte de una «hermosa colaboración», por lo cual, dijo, devolverá la prenda.

«Quiero agradecer especialmente a Fher Santos por esta hermosa colaboración. Fer es un diseñador súper talentoso, joven, mexicano y nayarita, que con manos artesanas 100 por ciento mexicanas crea piezas extraordinarias. Me sentí muy orgullosa y feliz de portar su diseño durante nuestro Grito de Independencia.

«Para ser totalmente transparentes: el vestido no fue comprado; Fer me lo prestó como parte de esta colaboración, sin ningún costo para mí, y en los próximos días será devuelto a su creador», aseguró la Edil de Morena.

Además, para el desfile cívico del 16 de septiembre, la Alcaldesa fue maquillada por Alfonso Waithsman, quien se autodenomina «El Maquillista de las Estrellas».

En sus redes, Waithsman presume trabajar para la presentadora de Televisa, Galilea Montijo, además de cantantes como Belinda o Gloria Trevi.

El programa de fiestas patrias de Valle de Bravo concluyó con un concierto gratuito de Belinda pagado por el Ayuntamiento.

Lo que el Grito nos dejó

En Elota, Sinaloa, el Alcalde Richard Millán apareció con traje de inspiración militar y capa.

En Bacobampo, Sonora, el comisario Amado Alcántar dio el Grito con una bandera parecida a la de Hungría.

Y en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la ceremonia sobre una alfombra roja.