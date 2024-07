CDMX.- Jennifer Garner, quien tiene tres hijos con su exesposo Ben Affleck, ha decidido retirar su apoyo y ya no ofrecerá consejos para ayudar a resolver los problemas en el matrimonio actual de Affleck con Jennifer Lopez. Según reportes del Daily Mail, basados en declaraciones de una fuente cercana, Garner ha elegido distanciarse tras intentar ayudar a Affleck a salvar su relación, lo cual le ha revivido dolorosos recuerdos de su propia separación en 2018.

La fuente indicó que la continua implicación estaba resultando muy dolorosa para Garner, evocando tiempos difíciles de su matrimonio, cuando se sintió relegada, a pesar de la falta de comunicación entre Affleck y Lopez durante años.

La fuente añadió que Garner se sorprendió por la publicidad en torno a la relación de Affleck con Lopez, especialmente porque él siempre había preferido mantener un perfil bajo.

Aunque Garner acogió a Lopez y se mostró comprensiva, finalmente ha decidido que no continuará desempeñando el rol de consejera matrimonial, enfatizando que Affleck debe manejar sus asuntos por sí mismo y que es responsabilidad de ambos, no de ella, resolver sus problemas conyugales.