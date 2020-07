‘Cura’ Bárbara de Regil males con energía positiva

Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Parece que la polémica persigue a Bárbara de Regil, pues la actriz se volvió viral en Twitter luego de subir una foto en donde asegura que quita el dolor usando energía positiva.

Y es que la influencer fitness subió una Storie en donde aparece tocándole el estómago a su hija adolescente y acompañada con el texto:

“Cuando a Mar y a mí nos duele la panza o algo… nos quitamos el dolor con energía positiva, literal. Ponemos la mano en el lugar donde duele y le ordenamos al dolor que se vaya y siempre funciona”.

Luego de esto, las críticas, burlas y memes no se hicieron esperar, ya que los cibernautas no toleraron lo que puso De Regil, acotando que estaba haciendo menos a los doctores y a la ciencia.

Los tuiteros comenzaron a compartir imágenes de gente “curándose” tan sólo con la mano en el cuerpo; así como memes de series como Dragon Ball o Sailor Moon con la cara de Bárbara.

“Siempre pienso que ya no se puede superar, pero parece que se lo toma como reto personal”, escribió un usuario en la red social del pajarito.

Y es que De Regil ya es cliente frecuente de las burlas en redes sociales, sobre todo desde el año pasado, cuando dijo que le daba asco la gente que consumía alcohol y tacos en exceso.

