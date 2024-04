Las asociaciones «Cultivando Género» y «Colectivo SerGay de Aguascalientes» han denunciado la persistente falta de autenticidad y compromiso de los partidos políticos en el cumplimiento de las cuotas de representatividad para personas con discapacidad, miembros de la comunidad de diversidad sexual y de los pueblos indígenas.

Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, destacó que los partidos políticos no muestran un interés genuino en incluir a voces históricamente vulneradas en sus listas electorales. Señaló que las cuotas, lejos de ser medidas afirmativas para promover la inclusión, están siendo utilizadas de manera oportunista por los partidos para posicionar a los mismos personajes de siempre.

Además, criticó la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de estos candidatos, enfocándose en casos como el del actual dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, quien se presentó como parte de los grupos indígenas en elecciones pasadas.

Por otro lado, Manuel Gutiérrez Flores, vicecoordinador del Colectivo SerGay de Aguascalientes, resaltó la simulación en las cuotas de diversidad, discapacidad e incluso género por parte de los partidos políticos. Cuestionó la decisión del PRD de retirar la candidatura de Marco Rodríguez, una persona abiertamente gay con experiencia en temas LGBT, para otorgarla a Sanjuana Martínez Meléndez, una figura política tradicional. «Estamos viendo cómo se acomodan esas personas en estas cuotas que se nos están imponiendo. Y, al final, las cuotas no representan un avance significativo para las comunidades, sino una oportunidad para ciertos personajes políticos».

Finalmente, Gutiérrez también hizo referencia a la falta de transparencia y honestidad en la selección de candidatos, señalando casos en los que personas no asumían públicamente su identidad LGBT, pero eran designadas como representantes de esta comunidad.