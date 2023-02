Cumplió su sueño de grabar un tema con “Chente”

CDMX.- Al hablar de su sencillo «La Jugada», un dueto con Vicente Fernández que estrenará mañana por el natalicio del «Charro de Huentitán», Ana Bárbara es enfática al decir que es el proyecto de su vida.

La intérprete de «Bandido» recuerda que cuando era niña, una de sus hermanas le abrió un show en un palenque a «Chente» y que, al verlo y escucharlo en directo, comenzó su sueño de grabar con él una canción algún día.

En los 90, Fernández la invitó a un par de giras por Estados Unidos, y aunque siempre hablaron de hacer una colaboración, apenas fue hace 10 años cuando Ana Bárbara supo que había llegado la canción indicada para compartirla.

«Venía de una época de dedicarme a ser mamá, pero empecé a escribir más que siempre. Estuve muy con la pluma, conectada con la inspiración, y salió ‘La Jugada’. En cuanto empezó, en mi mente se proyectó la voz de don Vicente», recordó la intérprete, en entrevista exclusiva.

Ana Bárbara viajó al rancho del cantante para tocarle la pieza con su guitarra, y le gustó tanto que él mismo le pidió al Mariachi Vargas de Tecalitlán que hiciera el arreglo, aunque pasarían cinco años más para que ambos, finalmente, entraran al estudio.

Era 2018 y el intérprete de «Estos Celos» se había despedido de los escenarios dos años antes, pero la cantante recordó que la potencia vocal de Chente estaba intacta y lo que terminó grabando superó cualquier expectativa que ella tuviera.

«Estaba retirado, pero le seguían llegando proyectos y lo que lo apasionaba, lo hacía. Me mencionó muchos nombres muy grandes mundialmente hablando, y puedo decir que eligió este entre muchos proyectos. Fue muy claro cuando me dijo ‘esto lo voy a hacer porque me apasiona’”, detalló. (Mauricio Ángel/Agencia Reforma)