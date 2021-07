Salvador Rodriguez

Aguascalientes es de las pocas entidades en el país que está integrada a la Plataforma Digital Nacional Anticorrupción, por lo que puede cruzar información que permite determinar si algún empleado público tuvo un desliz en su trabajo y pretende incorporarse a otro nivel de Gobierno, además registra datos de otras áreas de atención.

La citada Plataforma fue planteada en 2016 y su propósito era implementar seis sistemas para darle seguimiento a datos federales y estatales y de esta manera combatir estos hechos, pero –presuntamente– la falta de recursos y sin la responsabilidad de los estados el proyecto sigue en ciernes, consecuentemente, al no haber rastreo de los individuos no se puede evitar que regresen a la administración pública.

De acuerdo con la información que proveyó Reforma, en mayo del presente año operaría por completo el sistema de evolución patrimonial de funcionarios, pero sólo Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Estado de México se integraron (19/VII/21), por lo que Pablo Villarreal Soberanes, titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que “se tienen que poner las pilas todos los sujetos obligados que se deben conectar si queremos consultar los servidores públicos sancionados por un delito para evitar que salten a un estado. Pero hoy tenemos a 2 estados y a la Función Pública y de nada nos sirve porque hay muchos otros estados a donde se pueden ir a pedir trabajo y sin que se sepa”.

Sostuvo que se requiere que la integración de la información esté completa para que sea efectivo el combate a la corrupción, algo que se ha perseguido durante varios sexenios sin éxito alguno, lo que llevó a que se creara esta Plataforma que prevé seis sistemas: servidores públicos, sanciones a funcionarios, fiscalización, denuncias, evolución patrimonial y el sistema de contrataciones públicas para evaluar a proveedores.

En este sentido, apuntó Villarreal Soberanes, “la Plataforma Nacional Digital es un rompecabezas, nosotros tenemos la chamba como SESNA de decirles cómo se va a armar el rompecabezas, pero la chamba de poner la pieza no es de nosotros, es de los generadores de la información”, mientras que en las entidades dicen que la responsabilidad recae en un órgano independiente.

A juzgar por los hechos, el lento avance tiene que ver con la falta de coordinación entre los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) y los gobiernos de las entidades, según dijo José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas del estado de Veracruz, al considerar que el SEA es un órgano independiente, con integrantes nombrados en administraciones pasadas y que la coordinación es ajena al Poder Ejecutivo Estatal.

Otro aspecto para que se presente esta situación es la falta de recursos, ya que por ejemplo de 2018, que fue el último año de Peña Nieto, a 2021, el presupuesto del SESNA pasó de 191 millones a 123 millones de pesos, una caída real de 36%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, lo que refleja el abandono que el actual Gobierno Federal tiene hacia este proyecto, creado en el sexenio anterior.

Mientras que otros estados se mantienen ajenos a la obligación de, juntos, combatir la corrupción, Aguascalientes aportó la información necesaria, por lo que cuando se tenga completa la referencia nacional ya habrá dado algunos pasos adelante.

La situación actual de la Plataforma Digital Nacional es que sólo cuatro estados están conectados; en lo que se refiere a funcionarios en compras públicas, hay 14 estados sin completar su normatividad, otros 11 carecen de infraestructura, 9 de capital humano y 16 no tienen mecanismos tecnológicos; en estas condiciones no existen funcionarios sancionados; la integración de datos con ASF y FP no está en línea. La Ventanilla de Denuncias por Corrupción tampoco está en línea, aunque se espera que esté en el transcurso del presente año con datos de FP y faltarían estados. Finalmente, en contrataciones públicas, se cuenta con datos de Compranet federales, pero no de compras estatales.

ÚNICA SOLUCIÓN

Aunque antes de la pandemia ya existía la oportunidad de retirar parte de la Afore, en 2020 se hizo más visible en función de los despidos que hubo en los centros laborales, pero este año ha sido más crítico, por lo que a los trabajadores no les quedó otra opción que “rasurar” el ahorro que tienen para el retiro.

Hay quienes apoyan que lo hagan, porque de esta manera tienen recursos frescos que les asegure hacerle frente a la situación económica, mientras se reintegran a las actividades productivas; pero otros están en desacuerdo, pues consideran que con ello retrasan la hora de pensionarse y al hacerlo recibirán una cantidad inferior, a menos que hayan repuesto lo que solicitaron.

La realidad sólo la puede decir quien la vive y si ve que hay una posibilidad de obtener un dinero, sin necesidad de caer en las garras de un prestamista, lo hará en esta y otras situaciones. A decir verdad, es preferible que obtengan una especie de autopréstamo a que un “coyote” le facilite el recurso y después tenga que vender lo poco que tiene para pagarle. Lo único que debe hacer la Afore es recordarle periódicamente que lo que obtuvo no fue un regalo, sino un crédito de su propio ahorro, por lo que en cuanto consiga trabajo tiene que hacer el esfuerzo de reintegrarlo a la mayor brevedad para no verse perjudicado cuando llegue la hora de que concluya su tiempo en el medio laboral.

El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera informó que para junio pasado alrededor de 170 mil trabajadores en el país habían retirado la ayuda de desempleo de la Afore, lo que significó 10 mil 000 millones de pesos, y de ellos 9 mil personas son de Aguascalientes, en total es una cifra mayor a la del año pasado, lo que es un reflejo que las condiciones económicas siguen siendo difíciles para el sector obrero.

Refirió que por datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el primer semestre de 2021 hubo un retiro de 10 mil millones de pesos, que representa a 22.6% más que en 2020, en que se creyó que fue el año más difícil debido al coronavirus y el alto número de empleados que quedaron sin trabajo. Durante todo el año anterior 813 mil 248 trabajadores retiraron parte de sus ahorros y en los primeros seis meses de 2021 van 938 mil 986, señal de que las condiciones continúan siendo problemáticas.

Se acude a este mecanismo como último recurso, como ayuda del desempleo que equivale a los últimos 39 días de salario cotizado o al 11.5% de lo que hay en la cuenta de Retiro por Cesantía y Vejez, que puede ejercerse 46 días después de quedar desempleado, lo que quiere decir que quienes recurrieron en junio fue porque se quedaron sin trabajo desde fines de abril o principio de mayo. Para evitar que les afecte a la hora de pensionarse, Gerardo Sánchez recomienda que una vez que tengan trabajo, regresen ese dinero, con lo que se evitarán que les falten de 100 a 150 semanas cotizadas.

JORGE MORA TISCAREÑO

Ejemplo de lo que es la cultura del esfuerzo fue Jorge Mora Tiscareño, que supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida para pasar de ser un trabajador a un empresario exitoso. Desde muy joven se dedicó a hacer negocios, principalmente en la venta de carne y carnitas de puerco entre sus compañeros de los talleres ferroviarios y más adelante creó Carnitas Mora, todo ello en la colonia Del Trabajo de donde era originario, lo que luego convirtió en un centro de ventas de toda clase de derivados relacionados con los porcinos y otros productos, que le dio empleo a decenas de personas. En sus ratos libres jugó beisbol en la Liga Ferrocarrilera, deporte en el que pudo haber ido más lejos, sólo que lo tomaba como un pasatiempo, ya que no quería apartarse de su propósito principal, que era hacer de su negocio un referente en la ciudad, lo que logró, ya que fue de los primeros que supo aprovechar el paso comercial del primer anillo de circunvalación, que facilitaba a los automovilistas estacionarse para llegar a consumir en el mismo lugar o para llevar. Un modelo a seguir no sólo para su familia, sino de todos los que tuvieron un trato con él, que pese a la importancia que había adquirido la actividad a que se dedicaba mantuvo una buena relación con sus ex compañeros, lo que habla de su generosidad.