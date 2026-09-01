Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los seis Partidos Políticos Nacionales con registro vigente cumplieron con el número mínimo de afiliados requerido para conservarlo, determinó este lunes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La revisión trianual estableció como mínimo 256 mil 029 afiliaciones válidas, equivalentes a 0.26 por ciento del Padrón Electoral utilizado en la elección federal de 2024.

El INE verificó, además del número de militantes, que los registros estuvieran inscritos en el Padrón Electoral, que no existieran dobles afiliaciones y que los partidos cumplieran con la dispersión territorial establecida en la ley.

De este modo, el PAN acreditó 366 mil 104 afiliaciones válidas y presencia en 25 entidades; el PRI, 819 mil 103 en 25 estados; el PT, 590 mil 797 en 30 entidades; el PVEM, un millón 61 mil 319 en las 32 entidades; y Movimiento Ciudadano, 318 mil 642 en 29 estados.

Morena presentó el padrón más numeroso, con 11 millones 629 mil 541 afiliaciones válidas, distribuidas en las 32 entidades.

El procedimiento incluyó la compulsa de los padrones partidistas con el Padrón Electoral, a cargo de las áreas de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores, así como de los órganos desconcentrados del INE.

Con la resolución, los seis partidos acreditaron los requisitos legales para conservar su registro nacional.