El día de ayer no fue un domingo cualquiera en Aguascalientes, pues se corrió el Maratón de la ciudad, uno de los eventos atléticos más importantes del estado, al ser el único que cuenta con la distancia estelar de 42.195 km, considerada una de las pruebas físicas más exigentes que existen.

Desde muy temprano comenzó la fiesta del Maratón Aguascalientes, pues antes de las 5:00 de la mañana inició el movimiento en la avenida Gómez Morín para preparar todo lo necesario para la gran carrera. Conforme avanzaba la mañana, los miles de corredores fueron llegando a las inmediaciones del Salón Locomotoras, donde inició y terminó esta fiesta deportiva.

Antes de la salida se llevó a cabo un breve protocolo y un espectáculo para dar inicio al maratón en punto de las 7:00 de la mañana, dejando una imagen de más de 3 mil corredores que emprendieron su recorrido por las calles de la capital.

Es preciso señalar que, de los más de 3 mil corredores, no todos participaron en la distancia principal de 42 km, pues muchos compitieron en las pruebas de 21, 10 o 5 km, cumpliendo sus propias metas, objetivos, retos o sueños en esta carrera.

Conforme pasaba el tiempo, las y los corredores fueron llegando a la línea de meta, alzando los brazos como señal de que habían alcanzado un objetivo personal que perseguían desde hacía mucho tiempo. Los participantes de los 42 km comenzaron a llegar poco antes de que transcurrieran dos horas y media, demostrando lo exigente y difícil que es completar esta prueba, pero también que, con preparación y esfuerzo, es posible conseguirlo.

Como cada año, este maratón dejó bonitas postales e imágenes que quedarán en la memoria de todos los participantes y que seguramente motivarán a otros corredores a formar parte del Maratón Aguascalientes 2027.