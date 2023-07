Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La refinería Olmeca de Dos Bocas cumple su primer año y todavía no logra operar.

Esto pese a todos los esfuerzos de la Secretaría de Energía (Sener), encargada del proyecto, para construir las plantas e instalar los equipos que componen el complejo industrial, en medio de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener una primera muestra de combustibles hoy, 1 de julio.

Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, explicó que operativa y técnicamente la obra no podrá terminarse antes del 2025, sin considerar que el presupuesto original ya está cerca de los 16 mil millones de dólares, de acuerdo con reportes oficiales.

«No vamos a ver ningún barril, los retrasos principalmente se originan por una mala planeación, estas expectativas de que se podía hacer en poco tiempo a unos costos que sinceramente no eran factibles, solamente nos llevan a ese resultado que vemos al día de hoy.

«La refinería tiene algunos avances importantes, pero el asunto puestas en marcha y las famosas pruebas de arranque, es ahí lo que no hemos visto (…), en el proceso se tomaron muchos atajos, como la ingeniería básica de detalle que no era para una refinería hecha en Tabasco, sino para Tula, Hidalgo», puntualizó.

López Obrador aseguró que el jueves «se abrió la válvula» de petróleo crudo para empezar a hacer la carga de la refinería y procesar los primeros 80 mil barriles.

Rosanety Barrios, experta en temas de energía, explicó que la carga de crudo puede ser para una prueba en equipos aislados o en algún tanque, pero no en el proceso de refinación.