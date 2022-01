CDMX.- Afamado por sus enérgicas interpretaciones, alocadas muecas y movimientos corporales, Jim Carrey cumple hoy 60 años y presume de una trayectoria con más de 65 títulos, numerosos éxitos de taquilla y varios premios.

Muchos son quienes han caído bajo los encantos del actor y quienes se han divertido al verlo interpretar a personajes como Ace Ventura, Stanley Ipkiss/La Máscara o El Grinch.

El histrión es uno de los pocos actores que han demostrado la habilidad para brillar en comedias como Mentiroso Mentiroso y Todopoderoso, o en atípicos dramas como Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos. También ha gozado encarnar a villanos: uno muy extrovertido en Una Serie de Eventos Desafortunados y hasta uno fuera de esta realidad en Sonic, La Película

No todos sus largometrajes han sido del agrado total de la crítica, pero algunos, como The Truman Show: Historia de una Vida y El Lunático (Man on the Moon), le han traído grandes aplausos y hasta dos Globos de Oro en años consecutivos.

A sus 60 años, Carrey, nacido en Canadá y que también tiene nacionalidad estadounidense, parece mantener su chispa y estar decidido a no limitar su creatividad, sumando experiencias inesperadas a su bagaje. (Fernanda Palacios/Agencia Reforma)

Carrera de logros

«La Máscara» (1994) fue uno de sus primeros grandes éxitos de taquilla.

Dio vida a El Acertijo en «Batman Eternamente» (1995).

«The Truman Show» (1998) le trajo su primer Globo de Oro.

En «El Lunático» (1999) interpretó al comediante Andy Kaufman.

Actuó con Kate Winslet en «Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos» (2004).

Fue el villano en «Sonic: La Película» (2020) y volverá para la secuela.

¡Participa con tu opinión!