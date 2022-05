Staff Agencia Reforma

Cd. de México, México.-A lo largo de su carrera, una persona suele ser empleado de más de una empresa, pero no es el caso de Walter Orthmann, un brasileño de 100 años de edad.

Orthmann batió el récord del empleado con la permanencia más larga en una sola empresa, de 84 años y 9 días, según un comunicado de Guinness World Records citado por Business Insider.

El hombre centenario empezó a trabajar el 6 de enero de 1938 como asistente de envío en la empresa textil Industrias Renaux -ahora RenauxView- en Brusque, Brasil, tenía 15 años en ese momento y tomó el empleo para ayudar a mantener a su familia.

Posteriormente, fue ascendido a un puesto en ventas y, en última instancia, a gerente de ventas.

A sus 100 años, todavía va a la oficina todos los días.

Después de todas estas décadas, Orthmann dice que su mejor consejo es encontrar un buen empleador y seguir sus pasiones.

«Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo», asegura.

Orthmann dice nunca haber contemplado romper un récord.

«No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana», afirma.

«Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio y me iré a trabajar.

«Hay que ocuparse del presente, no del pasado ni del futuro. El aquí y ahora es lo que cuenta».

