El candidato a la Presidencia Municipal de Jesús María por la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, César Medina Cervantes, presentó una propuesta destinada a fortalecer el tejido social del municipio. Propuso la creación de la Red Delegacional de Convivencia, Deporte y Desarrollo Artístico, una iniciativa diseñada para acercar las actividades sociales, deportivas y culturales a las diversas comunidades del municipio.

Dado el notable crecimiento poblacional de Jesús María en la última década, con un aumento cercano al 30% que ha llevado a un incremento considerable en la demanda de servicios básicos y sociales, Medina Cervantes destacó la importancia de atender no sólo las necesidades infraestructurales como agua y alumbrado, sino también de abordar aspectos clave del bienestar social como el deporte, la cultura y los espacios de esparcimiento.

La propuesta de Medina Cervantes busca no sólo resolver la demanda actual, sino también establecer bases sólidas para el futuro. La creación de la Red Delegacional de Convivencia, Deporte y Desarrollo Artístico tiene como objetivo primordial reconstruir el tejido social, promoviendo la inclusión y la participación activa de la comunidad. «Con esta red, se crearán espacios seguros e inclusivos. La idea principal es generar comunidades de aprendizaje a través de la gestión de diversos servicios como talleres, capacitaciones, asesorías y eventos, que brinden herramientas y conocimientos a la comunidad», afirmó.

El enfoque en el deporte y las actividades artísticas no solo busca promover un estilo de vida saludable, sino también revitalizar las delegaciones municipales. Medina Cervantes subrayó la importancia del sano esparcimiento como motor de un mejor entorno social y se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con diversas instancias gubernamentales, como las secretarías de Cultura, Deporte, Salud, Juventud y de la Mujer, para llevar programas y actividades a todas las áreas del municipio, evitando que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta la cabecera.